Димаш Кудайберген проголосовал на выборах президента Казахстана
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Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген сообщил, что отдал свой голос на выборах президента Казахстана. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
"Я участвовал в выборах президента нашей страны и сделал свой выбор!" – отметил Димаш Кудайберген.
Также в своем посте артист отметил, что это был очень важный день для Казахстана и поделился своими ожиданиями и надеждами по поводу будущего страны.
"Пусть большинство предпринятых мер будет реализовано, и пусть у нашего народа будет много счастливых и насыщенных дней!
Пусть улучшается социально-экономическое положение страны, пусть будущее Казахстана будет светлым! Пусть наша страна будет в безопасности, а наш народ будет мирным!" – написал он.
Напомним, ранее мы также писали о том, кто из казахстанских знаменитостей проголосовал на выборах президента в Алматы.
Добавим, что по данным Центральной избирательной комиссии РК, явка избирателей на выборах президента по Казахстану составила 69,43% от общего количества избирателей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998144-dimash-kudaybergen-progolosoval-na-vyborah-prezidenta-kazahstana/