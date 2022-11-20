Димаш Кудайберген проголосовал на выборах президента Казахстана

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген сообщил, что отдал свой голос на выборах президента Казахстана. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Я участвовал в выборах президента нашей страны и сделал свой выбор!" – отметил Димаш Кудайберген.

Также в своем посте артист отметил, что это был очень важный день для Казахстана и поделился своими ожиданиями и надеждами по поводу будущего страны.

"Пусть большинство предпринятых мер будет реализовано, и пусть у нашего народа будет много счастливых и насыщенных дней!

Пусть улучшается социально-экономическое положение страны, пусть будущее Казахстана будет светлым! Пусть наша страна будет в безопасности, а наш народ будет мирным!" – написал он.

Напомним, ранее мы также писали о том, кто из казахстанских знаменитостей проголосовал на выборах президента в Алматы.

Добавим, что по данным Центральной избирательной комиссии РК, явка избирателей на выборах президента по Казахстану составила 69,43% от общего количества избирателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998144-dimash-kudaybergen-progolosoval-na-vyborah-prezidenta-kazahstana/