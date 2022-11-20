Все избирательные участки приступили к работе в Казахстане

Бюллетени для голосования. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Член Центральной избирательной комиссии РК Мухтар Ерман на брифинге ЦИК рассказал о явке казахстанцев на выборы президента Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Мухтар Ерман сообщил, что по состоянию на 08:15 по времени столицы, согласно оперативным данным, представленным областными, городов Алматы, Шымкент и Астаны комиссиями, к голосованию приступили все 10033 участка по стране и 17 участков при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах.

Также, по его данным, 51 участок за рубежом приступит к голосованию с учетом разницы часовых поясов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1997972-vse-izbiratelnye-uchastki-pristupili-k-rabote-v-kazahstane/