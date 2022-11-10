"Идеальная семья": Приянка Чопра умилила поклонников фото с мужем и дочерью

Приянка Чопра и Ник Джонас с дочерью. Фото: instagram.com/priyankachopra

Обладательница титула "Мисс мира-2000", актриса и певица Приянка Чопра умилила своих фанатов милой семейной фотографией. Поклонники назвали их с Ником семью идеальной, передает NUR.KZ.

Приянка опубликовала новое фото с мужем и крохотной дочерью на своей официальной страничке в Instagram. Здесь у кинодивы 83,3 млн подписчиков.

Однажды она уже растрогала Сеть снимками со своей малышкой.

"Дом", - коротко подписала актриса снимок.

"Она светловолосая, как Ник, когда был маленьким", "Так выглядит идеальный дом", "Как это мило", "Найти бы себе того, кто бы смотрел на меня, как Ник на Приянку", "Идеальная семья", - отреагировали фанаты.

Напомним, Приянка Чопра и Ник Джонас назвали дочь индийским именем. Девочка родилась в январе этого года в штате Калифорния благодаря суррогатной матери.

Чтобы уделить время долгожданной дочери, которая родилась раньше положенного срока, артисты объявили о том, что берут паузу в соцсетях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1996627-idealnaya-semya-priyanka-chopra-umilila-poklonnikov-foto-s-muzhem-i-docheryu/