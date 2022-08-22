"Сердце мое": Приянка Чопра растрогала Сеть снимками с маленькой дочерью

Приянка Чопра с дочерью. Фото: instagram.com/priyankachopra

Известная фотомодель, актриса и обладательница титула "Мисс мира-2000" Приянка Чопра показала фото с маленькой дочерью. Фанаты не поскупились на теплые пожелания в адрес малышки и ее мамы, передает NUR.KZ.

Приянка опубликовала новые фотографии в Instagram и отметила, что любит свою доченьку больше всех на свете. Теплые снимки растрогали ее поклонников. К слову, в этой социальной сети у актрисы больше 81 млн подписчиков.

"Я слышал о семи чудесах света, а восьмое недавно появилось", "Приянка, ты прекрасно выглядишь", "Ты просто икона красоты", "Так мило, ты сделала мой день", "Сердце мое", "Восхитительно", - оставили фолловеры свои комментарии под фото.

Ранее мы писали, что Приянка Чопра и Ник Джонас назвали дочь индийским именем. Полное имя девочки Мальти Мари Чопра Джонас.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1984281-serdtse-moe-priyanka-chopra-rastrogala-set-snimkami-s-malenkoy-docheryu/