"Я так искал тебя, душа моя": Ернар Садирбаев заинтриговал фанатов словами о любимой

Ернар Садирбаев. Фото: instagram.com/amre_official

Отечественый исполнитель Ернар Садирбаев, известный как Amre и Беркут, заинтриговал своих фанатов, написав в соцсети строки о любви. Подписчики принялись гадать, не появилась ли в жизни Ернара возлюбленная, передает NUR.KZ.

Финалист шоу "Голос" Ернар Садирбаев опубликовал новое фото в Instagram.

"А знаешь, ты моя, та самая, я так искал тебя, душа моя. Такая ты одна, особая моя", - отметил он.

Подписчики решили, что Ернар обрел свою любовь. Но некоторые предположили, что это всего лишь слова из нового трека.

"Кажется, вы нашли свою спутницу жизни", "Хм, такое ощущение, будто у него появилась та самая", "И кто же эта такая?", "Вы с Жанар смотритесь очень красиво", "Здорово, что нашел любовь", "Слова из нового трека", "Достойный человек, достойный исполнитель", "Амре, дорогой, время быстротечно, пора заняться личной жизнью, пора заводить семью, детей! - написали пользователи Казнета.

Ранее Ернар Садирбаев признался, что его сердце свободно. Фанаты заявили, что они могли бы быть красивой парой с Жанар Дугаловой, с которой Ернар снял клип.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1996545-ya-tak-iskal-tebya-dusha-moya-ernar-sadirbaev-zaintrigoval-fanatov-slovami-o-lyubimoy/