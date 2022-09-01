Жена Тауекеля Мусилима сообщила о беременности и рассказала об отношениях с мужем

Тауекел Мусилим с женой и сыном. Фото: instagram.com/mahonti__

Супруга Тауекеля Мусилима дала интервью, в котором рассказала, что они с актером ждут второго ребенка. Она также поведала об их знакомстве и развитии романтических отношений.

Радостную для их семьи новость Махаббат сообщила в интервью "Mom'sкий әңгіме" с Айнур Ильясовой, опубликованном в YouTube.

"Уже второй триместр пошел", - пояснила жена артиста.

Рассказывая об их семейной жизни, девушка затронула тему знакомства с мужем. По словам Махаббат, они с Тауекелем познакомились на съемках рекламы, после которых актер вызвался ее подвезти. В машине он взял ее номер телефона и тем же вечером начал общение.

Спустя время артист сделал ей предложение.

"В ресторане. Конечно, я ждала большего - там, симфонический оркестр. Он у меня не такой романтичный, как в фильмах. Как-то он попроще относится. Потом поженились. В мечети мы заключили никях", - добавила Махаббат.

По словам девушки, быть женой одного из самых сексуальных мужчин страны было сначала тяжело.

"Сейчас время "Инстаграма", кто-то пишет всякую ерунду, кто-то хочет насолить чем-то. Наверное, если бы я была ревнивой, было бы очень тяжело. Мы доверяем друг другу, не лезем в телефоны", - объяснила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1985638-zhena-tauekelya-musilima-soobschila-o-beremennosti-i-rasskazala-ob-otnosheniyah-s-muzhem/