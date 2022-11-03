"Давайте не будем судачить о других": Жанель Макажан ответила на критику о ношении хиджаба

Жанель Макажан и Абай Асылхан. Фото: instagram.com/janellemakajan

Казахстанская актриса Жанель Макажан ответила своим подписчикам, что надела хиджаб не для того, чтобы кому-либо понравиться. Она заявила, что не стоит ни о ком судачить, не зная причины его действий, передает NUR.KZ.

Напомним, супруги Жанель Макажан и Абай Асылхан совершили паломничество. После паломничества в Мекку актриса решила носить хиджаб, чем очень обрадовала своего мужа.

В директ Жанель приходит много писем, некоторые из них с критикой. К примеру, одна из подписчиц актрисы заявила, что Жанель следует больше говорить об исламе и намазе, нежели демонстрировать мусульманскую одежду.

"Кажется, что вы пришли к хиджабу только, чтобы понравиться людям", - заявила пользовательница Казнета.

"С какой целью я покрыла голову платком, ведомо только Аллаху. Я не преследовала цель понравиться вам и даже своему мужу.

Ношение хиджаба - это благословение, дарованное мне Всевышним. Благословение дается не каждому, когда я об этом слышу или читаю, мои глаза наполняются слезами.

Я плачу от счастья, надеясь, что Аллах причислил меня к своим самым лучшим рабам. Я хотела сказать только одно - давате не будем судачить о других. Сделаем это не для других, а для себя. Потому что за все будем держать ответ", - написала Жанель.

Сторис Жанель Макажан. Скриншот: instagram.com/janellemakajan

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1995545-davayte-ne-budem-sudachit-o-drugih-zhanel-makazhan-otvetila-na-kritiku-o-noshenii-hidzhaba/