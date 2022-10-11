Абай Асылхан и Жанель Макажан совершили паломничество (фото)

Абай Асылхан и Жанель Макажан. Фото: instagram.com/abay.asylkhan

Казахстанские актеры Абай Асылхан и Жанель Макажан для своего первого совместного путешествия за границу выбрали Саудовскую Аравию - супруги решили совершить паломничество, передает NUR.KZ.

Об этом звездные муж и жена рассказали на своих страницах в Instagram, отметив, что исполнилась их мечта.

"Да будет принято наше намерение! Мы хотели и желали, наша первая семейная поездка за границу началась именно с этого святого места, с паломничества! Пусть каждый мусульманин придет сюда и помолится!" - написали Абай и Жанель.

Подписчики актеров порадовались за них и пожелали супругам совместных детей.

"Пусть у вас будут малыши-близнецы, будьте счастливы, пусть ваши желания исполняются", "Пусть это будет принято! Пусть у нас будет такое же счастье", - прокомментировали поклонники пары.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1992073-abay-asylhan-i-zhanel-makazhan-sovershili-palomnichestvo-foto/