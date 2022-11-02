Замужняя Байзакова порассуждала о любви и показала восстановленное после ДТП авто (фото)

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Вышедшая замуж Айжан Байзакова назвала себя примером того, что даже сильная женщина мечтает о том, чтобы к ней относились как к маленькой девочке, передает NUR.KZ.

О делах сердечных блогерша порассуждала в своем Instagram.

"Какая бы женщина сильная ни была, она всегда хочет любви. Настоящей. Чтобы к ней относились как к маленькой девочке. Я, наверное, тот самый пример. Не так ли?" - заявила Айжан.

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

После этого Байзакова перешла на совсем другую тему - она решила показать свое восстановленное после ДТП авто.

"Наконец вернулся блудный сын. Мальчик мой. Целых три месяца", - рассказала она, демонстрируя машину.

Напомним, летом Айжан Байзакова и ее брат Алихан рассказали, как попали в ДТП. По словам блогеров, в их авто въехал человек, которому они пытались помочь на дороге. Блогерша также Байзакова рассказала, во сколько ей оценили ремонт авто.

Stories Айжан Байзаковой. Фото: instagram.com/bayzakova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1995386-zamuzhnyaya-bayzakova-porassuzhdala-o-lyubvi-i-pokazala-vosstanovlennoe-posle-dtp-avto-foto/