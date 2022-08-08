"Дверь не подлежит восстановлению": Байзакова рассказала, во сколько обойдется ей ремонт авто после ДТП

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Актриса и блогерша Айжан Байзакова рассказала, во сколько ей обойдется ремонт автомобиля, попавшего в ДТП. Она также поведала любопытным подписчикам, как начались ее отношения с бойфрендом, передает NUR.KZ.

Ранее Айжан Байзакова и ее брат Алихан рассказали, как попали в ДТП. По словам блогеров, в их авто въехал человек, которому они пытались помочь на дороге.

Пользователи соцсети спросили блогершу в Instagram о стоимость ремонта ее машины.

"Оценщик еще не приезжал. Но минимум 8 миллионов тенге. Так как дверь не подлежит восстановлению. Это мы еще не знаем, сколько уйдет на бампер и так далее", - рассказала Айжан.

Story Айжан Байзаковой. Фото: instagram.com/bayzakova

Другого подписчика заинтересовала тема романтических отношений Байзаковой. Он спросил, на протяжении какого времени она встречается со своим избранником.

"Девять месяцев. До того, как начать встречаться, дружили, рассказывали друг другу все, вместе искали ему жену будущую. А я тогда тоже была свободна, но хотела отдохнуть от серьезных отношений. И реально же искала ему девушку, ахаха. А со временем уже такая чувствую, что, когда он приезжает, я прям мчусь выйти, сердце колотится, а он мне про девушек левых рассказывает и сестренкой называет.

Думаю: "Ну е-мае, у меня уже к тебе чувства, какие девушки?". Но делала вид, что мне все равно. Как-никак, были 24/7 вместе. Узнали друг друга очень близко за период дружбы, и это нас, видимо, притянуло. А он отгонял мысль встречаться со мной, а я такая: иди сюда. Вот и все", - пояснила инстадива.

Story Айжан Байзаковой. Фото: instagram.com/bayzakova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1982137-dver-ne-podlezhit-vosstanovleniyu-bayzakova-rasskazala-vo-skolko-oboydetsya-ey-remont-avto-posle-dtp/