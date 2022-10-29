Иманбек о распространяемых кадрах: Свадьба будет завтра, это прошел кыз узату

Кыз узату. Кадр из видео: facebook.com/baurzhan.janseitov.7

Накануне в социальных сетях распространились кадры и отмечалось, что известный казахстанский DJ Иманбек женился. Однако корреспонденту NUR.KZ обладатель премии "Грэмми" пояснил, что сама свадьба состоится лишь завтра, а это был обряд кыз узату.

Иманбек рассказал, что к самой свадьбе подготовка еще ведется, а вот торжество со стороны невесты уже прошло. С него и распространились кадры в Сети.

Его избранницей стала девушка, с которой он встречался более двух лет. Она тоже из Аксу Павлодарской области.

"Свадьба будет завтра. Это прошел кыз узату (по традиции, со стороны невесты). Хотели сделать все конфиденциально, но не получилось. Надеюсь, завтра уже на моей свадьбе никто ничего фоткать не будет", - ответил с улыбкой музыкант.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео и фото с торжества. Указывалось, что невесту Иманбека зовут Айшабиби. Известно, что это та самая девушка, о которой артист рассказывал еще в январе 2021 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1994853-imanbek-o-rasprostranyaemyh-kadrah-svadba-budet-zavtra-eto-proshel-kyz-uzatu/