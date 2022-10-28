"Теперь мы кудалар": кадры со свадьбы Иманбека появились в Сети

Иманбек и его невеста. Фото: facebook.com/baurzhan.janseitov.7

Обладатель премии Грэмми казахстанец Иманбек Зейнеков женился. Фото и видео со свадьбы музыканта появились в Сети. Пользователи поздравили казахстанца и его избранницу.

Фотография и видео со свадьбы Иманбека появились на странице пользователя Facebook Бауржана Джансеитова.

"Теперь мы кудалар. Наша Айшабиби и Иманбек сыграли свадьбу!" – подписал он публикацию.

Кудалар, или сваты, это родственники через женитьбу детей. Отца жениха или невесты обычно называют "құда", а мать — "құдағи".

На опубликованной фотографии можно увидеть счастливую пару, а на видео запечатлен красивый танец в большом праздничном зале.

В центре зала среди танцующих девушек в белом стоит невеста. Через какое-то время к ней подходит жених с большим букетом белых цветов.

Пользователи соцсети поздравили пару в комментариях.

"Ого! Он женился! Поздравляю молодых и всех родных! Теперь у вас будет веселая жизнь!", "Главное, пусть будут счастливы, пусть их дом будет наполнен счастьем и любовью", "Счастья молодоженам", "Пусть живут в гармонии и любви!" – написали комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1994835-teper-my-kudalar-kadry-so-svadby-imanbeka-poyavilis-v-seti/