"Я вышла замуж по любви": Байзакова рассказала, как и где познакомилась с мужем

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова рассказала историю знакомства со своим супругом. Она также публично дала несколько обещаний, касающихся ее семейной жизни, передает NUR.KZ.

"В тот первый день, когда мы познакомились (это было в караоке), я даже на секунду не могла подумать, что это мой будущий муж. Я ему говорила: "У меня нет старшего брата, но я всегда мечтала о нем", и он мне сказал: "Я могу быть твоим братом". Но судьба над нами посмеялась. С его появлением в моей жизни я сразу почувствовала это мужское плечо, поддержку и поняла: это тот самый человек, с которым я хочу состариться", - призналась Айжан в Instagram.

По словам блогерши, многие не верили в эту пару, но им было все равно.

"Наша любовь была сильнее любых слов, мы всем доказали, что мы по-настоящему любим друг друга. Я, может, и не идеальная жена и келин по казахским меркам, но я не буду лицемерить, я буду любить по-настоящему, буду преданной, буду защищать свою новую семью. "Выйти замуж" не было моей целью по жизни, я самодостаточна, у меня есть все, и по этому можно судить, что я вышла замуж по любви", - заявила Байзакова.

Напомним, в минувшие выходные блогерша сыграла пышную свадьбу, а также прошла через обряд "неке".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1994354-ya-vyshla-zamuzh-po-lyubvi-bayzakova-rasskazala-kak-i-gde-poznakomilas-s-muzhem/