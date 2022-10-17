"Это был сон наяву": Дарига Бадыкова рассказала о детской мечте, которая сбылась в Индии

Дарига Бадыкова. Фото: instagram.com/dariga_badykova

Казахстанская актриса Дарига Бадыкова, звезда сериала "Келінжан" и комедии "Бизнес по-казахски", призналась, что недавно сбылась ее давняя мечта. Задуманное удалось осуществить в Индии, передает NUR.KZ.

Ранее Дарига Бадыкова примерила сари и восхитила фанатов, они назвали ее "настоящей индианкой". Актриса приняла участие в съемках шестой части франшизы "Бизнес по-казахски", которую снимали в Дели. К съемкам комедии кинопродюсер Нурлан Коянбаев приступил в середине сентября этого года.

Актриса рассказала в эфире передачи "Таңшолпан", гостьей которой стала, что поездка в Индию произвела на нее неизгладимое впечатление.

"Когда говорят об Индии, мне сразу же впоминаются индийские фильмы, которые мы смотрели в конце 90-х. Я всегда восхищалась, как они танцуют, как синхронно двигаются, какие у них красивые наряды, украшения.

Я мечтала, что поеду в Индию, буду главной героиней, а позади меня будут танцевать девушки. Моя мечта сбылась. Это был сон наяву. Я еще этим не делилась, посмотрим вместе, когда фильм выйдет на экраны", - отметила Дарига.

В своем Instagram актриса часто делилась кадрами из Индии. Она рада, что ей удалось увидеть Тадж-Махал и познакомиться с культурой и традициями этой самобытной страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1993047-eto-byl-son-nayavu-dariga-badykova-rasskazala-o-detskoy-mechte-kotoraya-sbylas-v-indii/