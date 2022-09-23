"Настоящая индианка": Дарига Бадыкова примерила сари и восхитила фанатов (видео)

Дарига Бадыкова. Кадр из видео: instagram.com/dariga_badykova

Казахстанская актриса Дарига Бадыкова примерила индийское сари и восхитила своих фанатов в соцсети. Дарига отправилась в Дели для съемок в шестой части франшизы Нурлана Коянбаева "Бизнес по-казахски", передает NUR.KZ.

Несколько дней назад Нурлан Коянбаев приступил к съемкам комедии "Бизнес по-казахски в Индии". Актеры, несмотря на сильную жару, весело проводят время на съемочной площадке, знакомясь с культурой и традициями индийцев.

Дарига Бадыкова играет во франшизе роль экранной супруги Жана Байжанбаева. Актриса опубликовала новое видео в Instagram. Она примерила красное сари и грациозно спустилась по лестнице.

"Как вам идет", "Ой, я еще не видела "Бизнес по-казахски в Турции", а уже в Индии снимают", "Ждем с нетерпением", "Красавица", "Стала похожа на строгую енешку", "На индийскую актрису похожа", "Настоящая индианка", - отреагировали фолловеры.

В сторис Дарига показала, как ее облачали в традиционую индийскую одежду.

"Оказывается, надеть сари нелегко", - отметила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1989352-nastoyaschaya-indianka-dariga-badykova-primerila-sari-i-voshitila-fanatov-video/