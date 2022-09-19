Нурлан Коянбаев приступил к съемкам "Бизнеса по-казахски" в Индии
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Отечественный актер, продюсер и телеведущий Нурлан Коянбаев начал съемки шестой части франшизы "Бизнес по-казахски". Новые приключения героев комедии произойдут в загадочной Индии, передает NUR.KZ.
Нурлан Коянбаев и его команда отправились в Индию, чтобы снять продолжение комедии "Бизнес по-казахски". Съемки уже стартовали в Болливуде.
"Друзья, пожелайте нам удачи! Казахская комедия в Индии, в Болливуде", - прокомментировал Нурлан видео, которое опубликовал в Instagram.
По доброй традиции перед началом съемок была разбита тарелка с подписями актеров и названием фильма.
Фанаты и звездные коллеги пожелали команде удачной работы. В их числе Санжар Мади, Кумар Лукманов, Серик Ибрагимов, Торегали Тореали, Даурен Айдаркулов и другие представители казахстанского шоу-бизнеса.
Между тем Нурлан Коянбаев уже успел снять вайн с участием местных красавиц. Для съемок Нурлан облачился в национальную индийскую одежду.
Отметим, что впервые фильм "Бизнес по-казахски" вышел на экраны в 2016 году. После герои комедии уже побывали в Корее, Турции, США и Африке.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1988474-nurlan-koyanbaev-pristupil-k-semkam-biznesa-po-kazahski-v-indii/