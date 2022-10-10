"Давайте любить свои цветы": Абай Асылхан призвал мужчин быть внимательнее к женам

Абай Асылхан и Жанель Макажан. Фото: instagram.com/abay.asylkhan

Казахстанский актер Абай Асылхан впечатлил подписчиков трогательным постом о любви к жене. Он также разместил в соцсети новые фотографии с Жанель Макажан, передает NUR.KZ.

Абай поделился в Instagram романтическими фотографиями с женой - актрисой Жанель Макажан. Актер поразмышлял над тем, как любовь и забота мужчины красит женщину.

"Я понял, что женщина для мужчины, словно цветок, а мужчина - садовник, который должен ухаживать за этим цветком. Если будем ухаживать за своим цветком, любить и лелеять, то он будет цвести и радовать.

Если же не будем уделять внимание, то вскоре он завянет. Поэтому, мужчины, давайте любить и холить свои цветы. А для того, чтобы мой цветочек, дарованный мне Богом, цвел, я сделаю все возможное.

"Если бы все были такими, то не было бы несчастливых семей", "Побольше вам деток желаю, будьте счастливы", "Думали бы все мужчины так, то не было бы замученных женщин", "Молодец, настоящий мужчина", - оставили свои комментарии подписчики.

Ранее Жанель Макажан рассказала о разводе с первым мужем. Абай Асылхан восхитил соцсети трогательным отношением к детям жены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1991873-davayte-lyubit-svoi-tsvety-abay-asylhan-prizval-muzhchin-byt-vnimatelnee-k-zhenam/