"Дочь видела, как он поднимал руку": Жанель Макажан рассказала о разводе с первым мужем

Жанель Макажан. Фото: instagram.com/janellemakajan

Казахстанская актриса Жанель Макажан рассказала, почему ушла от первого мужа. Причинами для расставания с отцом ее двоих детей, по словам актрисы, стали недопонимания, материальные проблемы и вмешательство со стороны родственников.

Жанель Макажан стала гостьей подкаста "MOM'sкий әңгіме" и без утайки ответила на вопросы Айнур Ильясовой. Актриса рассказала, что ее дети общаются с отцом.

"Мы долгие годы не общались. Два-три года назад я позвонила ему и предложила поддерживать хорошие отношения ради детей. Мне ничего не нужно.

Мои дети сейчас хорошо общаются со своим отцом, но не скажу, что часто. Я вышла замуж во второй раз и мой муж делает все для них. Его забота, любовь, отношение к детям, понимание - это, наверное, большой дар Аллаха для меня и моих детей", - призналась она.

Жанель также объяснила, почему отказалась от алиментов на содержание детей.

"Что касается алиментов, то первые два года после развода я их не получала, поскольку не подавала на их выплату официально. Потом получила по суду. Мне было выплачено 50 тысяч тенге на двоих детей.

Через какое-то время бывший супруг перестал их платить и у нас возник большой спор. Он снова начал выплачивать, но уже по 20 тысяч тенге - по 10 тысяч за каждого ребенка.

После того, как я снова вышла замуж, мой муж сказал мне, что был бы рад, если я откажусь от алиментов, потому что такой "заботы" детям не нужно. Ну что такое 20 тысяч? Крошки.

Муж сказал, что он все берет на себя. Таким образом, я, не скрывая радости, отказалась от алиментов. Честно говоря, как будто с моих плеч упал большой груз", - продолжила она.

Актриса поведала, что за 7 лет брака они с бывшим мужем сменили 8 съемных квартир.

"Причин для развода было много. Не было сепарации от родителей и это привело к скандалам. Свекровь не была мне родной. Раньше я никогда об этом не говорила. Она была старше меня всего на 7 лет и было какое-то соперничество между нами.

Я не могу сказать, что первый муж был опорой нашей семье. Конечно, детям было трудно поначалу принять наш развод. Сыну было лет 5 тогда, дочери 7 лет. Доча у меня очень умная девочка. Она тяжело пережила это, а младший даже и не понял, что происходит.

Дочь были свидетельницей наших ссор, видела, как он поднимал на меня руку. Однажды она попросила меня: "Мама, давайте будем жить отдельно". Я и сама к этому готовилась и решилась на развод", - призналась Жанель.

Напомним, летом прошлого года актрисе Жанель Макажан провели обряд "сырға салу". Ее избранником стал актер Абай Асылхан, который младше нее на 8 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1985009-doch-videla-kak-on-podnimal-ruku-zhanel-makazhan-rasskazala-o-razvode-s-pervym-muzhem/