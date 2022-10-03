"Самая красивая невеста": звезда "Великолепного века" показала свои свадебные фотографии

Мерве Болугур и Мерт Айдын. Фото: instagram.com/mervebolugur

34-летняя турецкая актриса Мерве Болугур показала фотографии со своей свадьбы, которая состоялась накануне. Избранником звезды «Великолепного века» стал диджей и аранжировщик Мерт Айдын, передает NUR.KZ.

В начале сентября Мерве получила романтическое предложение руки и сердца. Актриса ответила музыканту согласием. Не прошло и месяца, как молодые люди сыграли свадьбу.

В Instagram кинозвезда опубликовала свадебные фотографии. Мерве в потрясающем подвенечном платье была неотразима. А ее избранник просто светился от счастья.

"Ты стал моим мужем. Я очень тебя люблю", - подписала она фото.

Восхищенные фанаты и коллеги артистов поспешили поздравить любящую пару с созданием семьи. Они не поскупились на комплименты в адрес красавицы-невесты.

"Самое красивое свадебное платье", "Ты самая красивая невеста года, которую я видел в своей жизни, ты заслуживаешь счастья больше всего", "Выглядишь очень счастливой", "Дай Аллах вам состариться на одной подушке", "Ты очень красивая, Мерве", - отреагировали они.

Мерве Болугур – яркая и талантливая турецкая актриса. Зрителям она запомнилась по ролям в сериалах "Маленькие тайны Стамбула", "Кузей Гюней". В историческом сериале "Великолепный век" актриса блистательно сыграла роль Нурбану-султан.

Отметим, что у Мерве это второй брак. Ранее она была замужем за популярным турецким певцом Муратом Далкылычем, с которым прожила всего два года и развелась в 2017 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1990752-samaya-krasivaya-nevesta-zvezda-velikolepnogo-veka-pokazala-svoi-svadebnye-fotografii/