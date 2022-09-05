Актриса, сыгравшая Нурбану-султан, согласилась выйти замуж
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Турецкая кинозвезда Мерве Болугур получила предложение руки и сердца от диджея и аранжировщика Мерта Айдына. Актриса, сыгравшая Нурбану-султан в сериале "Великолепный век", ответила согласием, передает NUR.KZ.
"Я сказала: "Да, мой муж", - прокомментировала Мерве фото, опубликованное в Instagram.
На нем она и ее избранник выглядят очень счастливыми. Мерве демонстрирует помолвочное кольцо с драгоценным камнем, которое красуется у нее на безымянном пальце правой руки.
Счастливыми моментами поделился в соцсети и сам жених. Как видно, Мерт сделал предложение Мерве во время романтического ужина с видом на вечерний Стамбул, залитый разноцветными огнями.
"Будь всегда счастлива, поздравляю", "Вы такие красивые", "Прекрасное известие", "Крепко вас целую, очень рада за вас", - отреагировали фанаты и звездные коллеги.
Отметим, что 34-летняя актриса Мерве Болугур была замужем за певцом Муратом Далкылычем. В браке супруги прожили всего два года и расстались в 2017 году.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1986253-aktrisa-sygravshaya-nurbanu-sultan-soglasilas-vyyti-zamuzh/