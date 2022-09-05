Актриса, сыгравшая Нурбану-султан, согласилась выйти замуж

Мерве Болугур и Мерт Айдын. Фото: instagram.com/mervebolugur

Турецкая кинозвезда Мерве Болугур получила предложение руки и сердца от диджея и аранжировщика Мерта Айдына. Актриса, сыгравшая Нурбану-султан в сериале "Великолепный век", ответила согласием, передает NUR.KZ.

"Я сказала: "Да, мой муж", - прокомментировала Мерве фото, опубликованное в Instagram.

На нем она и ее избранник выглядят очень счастливыми. Мерве демонстрирует помолвочное кольцо с драгоценным камнем, которое красуется у нее на безымянном пальце правой руки.

Счастливыми моментами поделился в соцсети и сам жених. Как видно, Мерт сделал предложение Мерве во время романтического ужина с видом на вечерний Стамбул, залитый разноцветными огнями.

Мерве Болугур и Мерт Айдын. Фото: instagram.com/djmertaydin

"Будь всегда счастлива, поздравляю", "Вы такие красивые", "Прекрасное известие", "Крепко вас целую, очень рада за вас", - отреагировали фанаты и звездные коллеги.

Отметим, что 34-летняя актриса Мерве Болугур была замужем за певцом Муратом Далкылычем. В браке супруги прожили всего два года и расстались в 2017 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1986253-aktrisa-sygravshaya-nurbanu-sultan-soglasilas-vyyti-zamuzh/