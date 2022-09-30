"Планирую приезжать в Казахстан чаще": Бибигуль Актан получила вид на жительство на Кипре

Бибигуль Актан. Фото: instagram.com/bibigul_aktan_s

Казахстанская актриса Бибигуль Актан рассказала о том, что получила вид на жительство на Кипре. Она также отметила, что планирует часто приезжать в Казахстан, который покинула из-за проблем со здоровьем, передает NUR.KZ.

Не так давно Бибигуль Актан рассказала, что купила жилье на Кипре и решила остаться там. Актриса отметила, что на острове благоприятный для ее здоровья климат.

Подписчики в Instagram спросили Бибигуль, в каких странах она хотела жить до переезда на Кипр.

"В Германии, России, Таиланде", - ответила знаменитость.

Он также отметила, что получила вид на жительство на Кипре. Актриса поделилась своими планами.

"Базирусь на Кипре теперь. Но планирую приезжать в Казахстан чаще", - призналась она.

Сторис Бибигуль Актан. Скриншот: instagram.com/bibigul_aktan_s

Мы писали ранее, что Бибигуль Актан объяснила, почему уехала из Алматы. В январе прошлого года актриса переехала в Россию, а затем перебралась на Кипр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1990523-planiruyu-priezzhat-v-kazahstan-chasche-bibigul-aktan-poluchila-vid-na-zhitelstvo-na-kipre/