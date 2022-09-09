Бибигуль Актан купила жилье на Кипре и решила остаться там

Бибигуль Актан. Фото: instagram.com/bibigul_aktan_s

Казахстанская актриса Бибигуль Актан рассказала, что купила недвижимость на Кипре и решила остаться там. Она также рассказала, почему для проживания выбрала остров, передает NUR.KZ.

Ранее Бибигуль рассказала, почему уехала из Алматы. Ее отъезд был связан с вопросами здоровья.

Теперь актриса поделилась известием о том, что купила на острове жилье. Она поведала об этом, когда один из фанатов спросил о причине отъезда на Кипр для постоянного проживания там.

"Тут благоприятный для моего здоровья климат. Также с точки зрения инвестиций: купила недвижимость, решила остаться", - написала Актан.

Бибигуль Актан. Фото: instagram.com/bibigul_aktan_s

Подписчики поинтересовались, когда актриса планирует приехать в Алматы.

"Возможно, в октябре. Но билеты еще не купила", - ответила Бибигуль.

Бибигуль Актан. Фото: instagram.com/bibigul_aktan_s

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1987058-bibigul-aktan-kupila-zhile-na-kipre-i-reshila-ostatsya-tam/