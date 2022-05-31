"Болела постоянно бронхитом": Бибигуль Актан объяснила, почему уехала из Алматы

Бибигуль Актан. Фото: instagram.com/bibigul_aktan_s

Казахстанская актриса Бибигуль Актан объяснила, почему уехала из Алматы в Москву, а затем на Кипр. По словам знаменитости, ее отъезд связан со здоровьем, передает NUR.KZ.

"Самый частый вопрос в директе - это "почему я уехала из Казахстана, и в частности, из Алматы. И сегодня я хотела бы на него ответить. Дело в том, что я аллергик и астматик. И вот этот алматинский воздух и большое количество смога очень плохо сказывались на моем здоровье, я часто испытывала удушье, болела постоянно бронхитом и испытывала как раз приступы бронхиальной астмы.

Мягкий, соленый климат Кипра, воздух этот соленый очень мне подходит, и здесь у меня гораздо меньше проблем с аллергией. На Кипре астматикам хорошо. Почти как в соляной пещере", - рассказала Бибигуль.

Актриса попробовала себя во фри-дайвинге и высказалась об эффекте.

"Занятия фри-дайвингом - это не только хобби, не только спорт, но еще и очень важны как раз для меня как для астматика, потому что именно фри-дайвинг развивает жизненную емкость легких, и таким образом я могу, если регулярно буду заниматься, в принципе даже победить свою вот эту вот болезнь, которая у меня с детства, с подросткового возраста - бронхиальную астму", - прокомментировала она.

Напомним, Бибигуль Актан объявила о своем решении переехать из Казахстана в Москву в январе 2021 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1971763-bolela-postoyanno-bronhitom-bibigul-aktan-obyasnila-pochemu-uehala-iz-almaty/