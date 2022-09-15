"Мамина копия": Салтанат Бакаева впервые показала лицо четвертого сына (фото, видео)

Салтанат Бакаева. Фото: instagram.com/saltanat_bakayeva

Отечественная певица и актриса Салтанат Бакаева впервые показала лицо четвертого сына. Она познакомила подписчиков в социальной сети со своим малышом, передает NUR.KZ.

В январе этого года Салтанат Бакаева стала многодетной мамой. У нее появился четвертый сын, счастливая мама рассказала, как нарекла малыша.

И вот спустя время Салтанат показала лицо своего сынишки Арсена.

"Дорогие мои подписчики, познакомьтесь, это наш Абдумалик Арсен Нуржанулы. Он ждет ваших лайков", - написала она в Instagram.

"Такой сладкий", "Красавчик, пусть растет большим", "Этот малыш похож на вас", "Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, ваши сыновья похожи друг на друга", "Мамина копия", "Пусть вырастет настоящим джигитом!" - прокомментировали пользователи Сети.

Мы писали ранее, что Салтанат Бакаева умилила Казнет теплым семейным снимком.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1987977-mamina-kopiya-saltanat-bakaeva-vpervye-pokazala-litso-chetvertogo-syna-foto-video/