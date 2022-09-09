"Кажется, что так же рядом, просто мы в отъезде": Арман Давлетяров посвятил пост покойной матери (видео)

Арман Давлетяров с матерью. Фото: instagram.com/arman_dav

Казахстанский медиаменеджер посвятил пост покойной матери. Он признался, что ему кажется, будто мама все так же рядом, и показал, как мама учила его правильному пользованию казахским языком, передает NUR.KZ.

Видео с матерью Давлетяров выложил в Instagram.

"Наши беседы с мамой. Здесь она говорит мне, что я иногда неправильно выговариваю слова на казахском языке. И однажды вместо "он нас встретил" сказал "он нас зарезал". Буду иногда выкладывать сюда то, что я ранее снимал.

Смотрю, слушаю, смеюсь и кажется, что мама так же рядом. Просто сейчас мы в отъезде и скоро увидимся опять. Прошу прощения за свой казахский, буду исправляться. Все ведь понятно, что я говорю? Мама понимала всегда и поправляла, если что не так", - написал он.

Напомним, мама Армана Давлетярова скончалась в середине июля этого года. После потерявший мать Давлетяров совершил хадж в Мекку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1987023-kazhetsya-chto-tak-zhe-ryadom-prosto-my-v-otezde-arman-davletyarov-posvyatil-post-pokoynoy-materi-video/