"Мое сердечко": Тамара Асар трогательно поздравила дочь с первым днем рождения
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Казахстанская певица Тамара Асар поделилась своей радостью в соцсети. Ее маленькой дочери Ажар исполнился 1 год. Фанаты и коллеги пожелали имениннице светлого будущего, передает NUR.KZ.
"Поздравляю с твоим первым днем рождения, мое маленькое сердечко", - написала Тамара в Instagram, где разместила фото малышки Ажар.
На снимке девочка сидит в нежном национальном костюме у дастархана, на котором красуются расписной самовар, чайник и несколько пиал. Малышка увлеклась домброй, протянув руку к инструменту.
"С днем рождения, куколка", "Здоровья крепкого малышке", "Пусть у нее будет светлое будущее", "Сладкая такая, живи долго и счастливо", - оставили свои пожелания подписчики.
Мама Ажар также показала, как родные поздравили маленькую виновницу торжества, преподнеся ей именинный торт со свечой.
Напомним, летом прошлого года Тамара Асар сообщила, что вышла замуж. А в сентябре того же года она стала мамой во второй раз.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1985888-moe-serdechko-tamara-asar-trogatelno-pozdravila-doch-s-pervym-dnem-rozhdeniya/