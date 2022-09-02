"Мое сердечко": Тамара Асар трогательно поздравила дочь с первым днем рождения

Тамара Асар с дочерью. Фото: instagram.com/tamara_assar_official

Казахстанская певица Тамара Асар поделилась своей радостью в соцсети. Ее маленькой дочери Ажар исполнился 1 год. Фанаты и коллеги пожелали имениннице светлого будущего, передает NUR.KZ.

"Поздравляю с твоим первым днем рождения, мое маленькое сердечко", - написала Тамара в Instagram, где разместила фото малышки Ажар.

На снимке девочка сидит в нежном национальном костюме у дастархана, на котором красуются расписной самовар, чайник и несколько пиал. Малышка увлеклась домброй, протянув руку к инструменту.

"С днем рождения, куколка", "Здоровья крепкого малышке", "Пусть у нее будет светлое будущее", "Сладкая такая, живи долго и счастливо", - оставили свои пожелания подписчики.

Мама Ажар также показала, как родные поздравили маленькую виновницу торжества, преподнеся ей именинный торт со свечой.

Напомним, летом прошлого года Тамара Асар сообщила, что вышла замуж. А в сентябре того же года она стала мамой во второй раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1985888-moe-serdechko-tamara-asar-trogatelno-pozdravila-doch-s-pervym-dnem-rozhdeniya/