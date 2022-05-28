Максим Галкин объявил об отъезде из Израиля

Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Российский артист, пародист, юморист и шоумен Максим Галкин объявил, что уедет из Израиля в Австралию. В первых числах сентября у него запланирован концертный тур, передает "Комсомольская правда".

Издание отмечает, что его супруга Алла Пугачева пообещала вернуться из Израиля с детьми Лизой и Гарри к сентябрю, поскольку двойняшкам нужно идти в школу.

Правда, проводить детей в третий класс их отец Максим Галкин не сможет. Муж Примадонны объявил, что в первых числах сентября он отправляется с концертным туром в Австралию.

Согласно афише выступлений, шоумен посетит два города: Сидней и Мельбурн. Он пробудет там с 1 по 5 сентября.

По данным КП, в настоящее время звездная семья обосновалась на вилле брата юмориста в Израиле.

Напомним, в марте текущего года стало известно, что концерт Максима Галкина отменили после скандала из-за высказываний о ситуации в Украине. В апреле появилась информация, что Первый канал заменил его в шоу "Сегодня вечером".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1971437-maksim-galkin-obyavil-ob-otezde-iz-izrailya/