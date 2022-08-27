"Кажется, многие отдаются бесплатно": Мадлен поразмышляла об эскорте

Мадина Мамадалиева. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Отдыхающая на Миконосе блогер Мадина Мамадалиева, известная как Мадлен, заявила, что все поездки оплачивает сама. Она также ответила на вопрос о бывшем бойфренде, передает NUR.KZ.

Мадлен спросили, не эскортница ли она.

"К сожалению, я оплачиваю свои поездки сама, даже как-то обидно. А вообще, эскорт еще актуален? Кажется, многие отдаются бесплатно, нет?" - ответила Мадлен.

Ранее блогер уже заявляла, что понимает людей, которые называют ее эскортницей.

Сторис Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Кое-кто из подписчиков предположил, что Мадлен скрывается на Миконосе от бывшего парня.

"А что, мой бывший маньяк-убийца? Нет, моя поездка была запланирована за два месяца. Я никого не боюсь, чтобы от кого-то прятаться. Я думаю, он рад моему отдыху", - призналась девушка.

Сторис Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Ранее Мадина Мамадалиева рассказала, почему пока не заводит семью и детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1985125-kazhetsya-mnogie-otdayutsya-besplatno-madlen-porazmyshlyala-ob-eskorte/