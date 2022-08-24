"Не могу пока отвлекаться": Мадлен рассказала, почему не заводит семью и детей

Мадина Мамадалиева. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Отечественный блогер Мадина Мамадалиева, более известная как Мадлен, рассказала, какие цели поставила на следующий год. Она также призналась, почему пока не может завести семью и детей, передает NUR.KZ.

Блогера спросили, не утомляет ли ее отдых на Миконосе.

"Немного устали, но приятно. Я, оказывается, уже не выдерживаю такие тусовки. Но я рада этой поездке, вы знаете, что у меня была апатия и она прошла тут моментально", - призналась Мадлен в Instagram.

Сторис Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Подписчики поинтересовались, какую цель Мадина поставила на будущий год.

"Я хочу больше работать и улучшать свою жизнь. Не хочу уходить в любовные романы, а именно заняться улучшением своей жизни. Больше путешествий, больше проектов", - написала она.

Сторис Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Инстадива отметила, что главное для нее - это семья.

"Я очень привязана к своей семье. Так скучаю по ним, по своим племянникам. На первом месте семья однозначно", - заявила блогер.

Сторис Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Мадлен отметила, что пока у нее нет времени завести детей.

"Ребят, кто завел семью и детей, всех поддерживаю, мысленно я с вами. Сама не могу пока завести, сами понимаете, у меня кутежи, Инстаграм, поездки, не могу пока отвлекаться!" - написала она в ленте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1984597-ne-mogu-poka-otvlekatsya-madlen-rasskazala-pochemu-ne-zavodit-semyu-i-detey/