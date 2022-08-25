"У нас одни принципы, понятия и взгляды": Роза Рымбаева рассказала, как ладит с невесткой

Роза Рымбаева. Фото: instagram.com/rozarymbaeva

Народная артистка КазССР Роза Рымбаева рассказала об отношениях с невесткой. По словам артистки, они прекрасно ладят и всегда находят общие темы для разговора, поскольку являются творческими людьми.

Роза Рымбаева и ее сын Мади стали гостями программы "Менің өмірім". Роза Куанышевна ответила на вопросы о творчестве и личной жизни, в частности, рассказала о своей невестке.

В 2020 году старший сын примадонны казахстанской эстрады женился на кобызистке Акерке Буркитбай. Певица уже говорила, что довольна выбором своего сына - певца Али Окапова. Она также поведала, что молодые стали жить отдельно, после того, как купили дом.

"Свадьба была в период карантина. Мы провели беташар-той днем на 50 человек, следуя правилам и соблюдая дисциплину, с часу дня до шести вечера.

Тогда не разрешалось проводить большие торжества. Даст Бог, когда появится внук или внучка, сделаем шілдехана-той. Все это покажет время", - рассказала артистка.

Она призналась, что у нее прекрасные отношения с женой сына.

"Моя невестка очень умная, воспитанная. Она музыкант, окончила консерваторию. Ее покойный отец тоже был музыкантом, а ее мама - педагог.

У нас всегда есть общие темы для разговора, когда мы собираемся вместе - я, Али, Акерке и Мади. Мы даже музыку слушаем одну и принципы у нас одни, и понятия одни, и взгляды. Нам легко, потому что мы все музыканты", - поведала она.

Ведущая пошутила, что будет, если Мади приведет в дом девушку другой профессии. К примеру, учительницу.

"Мы возьмем ее в свою команду. Тем более, что и Мади, и Али - педагоги по музыке, я и сама преподавала 10 лет", - отметила Роза Куанышевна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1984825-u-nas-odni-printsipy-ponyatiya-i-vzglyady-roza-rymbaeva-rasskazala-kak-ladit-s-nevestkoy/