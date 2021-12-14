"Мы друг друга уважаем, понимаем": Роза Рымбаева рассказала об отношениях с келин

Роза Рымбаева. Фото: instagram.com/rozarymbaeva

Народная артистка КазССР Роза Рымбаева рассказала о своей семье, личных переживаниях и отношениях с невесткой. Артистка также объяснила, почему скрывает слезы от детей.

Роза Рымбаева стала гостьей выпуска YouTube-канала "Саумал KZ". В интервью Нурлану Албану она рассказала о своих личных переживаниях и отношениях. К примеру, она ответила, как находит общий язык с невесткой - супругой ее старшего сына Али.

"С невесткой вместе я жила год, после этого им с Али купила новый дом и они стали жить отдельно. Как сложатся отношения между свекровью и невесткой, зависит от них обеих. Я отнеслась к невестке как к дочери, она ко мне как к матери.

Мы друг друга уважаем, понимаем. Мы всегда стремились к единению семьи. Она очень воспитанная, образованная девушка. Человек искусства. Кобызистка, придерживающаяся казахских традиций. Честно признаюсь, она достойная невестка", - отметила Роза Куанышевна.

Роза Рымбаева ответила на вопрос ведущего, как ей всегда удается быть такой сильной и сохранять хорошее расположение духа.

"Я стараюсь не смотреть фотоальбомы, потому что там есть Таскын. На этих фото есть также мой умерший брат. Слезы сами собой наворачиваются на глаза. Таскын - это моя вторая половинка, он помог раскрыть мой талант.

Я еще не встречала такого человека, как Таскын и, наверное, никогда не встречу. Потому что он неповторимый. Конечно, я скучаю по нему. Поэтому смотреть архив, кинодокументы для меня очень сложно.

Я не показываю слез сыновьям, если они увидят меня плачущей, это их сломает. Я ведь для них и мать, и отец, и опора, и защита. Я должна быть сильной перед ними", - призналась она.

Народная артистка также отметила, что ни один артист не может повторить другого. Каждый уникален по-своему, считает Роза Рымбаева.

"Даже если это твой сын, дочь, сестра, брат они не смогут повторить тебя. Появляются новые звезды, но они уже совсем другие. Современная эстрада, к примеру, другая. Стиль, манера, слова, ритм - все иное. Они меня не смогут повторить", - поведала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1946868-my-drug-druga-uvazhaem-ponimaem-roza-rymbaeva-rasskazala-ob-otnosheniyah-s-kelin/