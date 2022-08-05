Петросян поделился снимком с отдыха с молодой женой

Евгений Петросян. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Известный российский юморист и шоумен Евгений Петросян опубликовал в соцсетях фотографии, сделанные во время отдыха с молодой супругой Татьяной Брухуновой, передает NUR.KZ.

Фотографиями юморист поделился на своей официальной странице в Instagram, на которую подписано более 352 тыс. человек.

Судя по описаниям постов, Петросян отдыхает в Турции вместе со своей молодой супругой Татьяной Брухуновой. В одной из публикаций юморист развеял слухи о проблемах с коленями, которые появились в Сети ранее.

"Медитирую! Год назад летом кто-то заметил на моих коленях тейпы и развел в СМИ всякие антимонии…

Не стоит беспокоиться, господа журналисты. Для моего возраста, при моих нагрузках ЛФК, я – спортсмен. Особенно когда увеличиваются нагрузки, фиксируются тейпы. Не делайте из мухи слона", – попросил шоумен.

Фотографии из Турции также появляются и на Instagram-странице Брухуновой, за которой следит почти 90 тыс. человек.

"Если вы перестали делать какие-то вещи просто для удовольствия, считайте, что вы больше не живете", – написала супруга юмориста под одним из постов.

"Отличного отдыха!"; "Потрясающие выглядите, Евгений Ваганович!"; "Как всегда, в отличной форме!"; "Дай Бог Вам крепкого здоровья!", – написали Петросяну поклонники.

"Золотые слова!"; " Какая Вы яркая, светлая, обаятельная!"; " Очень глубокая и точная фраза", – написали комментаторы под постом Брухуновой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1981683-petrosyan-podelilsya-snimkom-s-otdyha-s-molodoy-zhenoy/