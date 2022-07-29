"Какие все красивые": Динара Кырыкбаева растрогала Сеть снимком с подросшими детьми
Опубликовано:
Казахстанская певица Динара Кырыкбаева поделилась теплым семейным снимком в соцсети. Подписчики умилились фото и отметили, что Динара - сильная и нежная мама, передает NUR.KZ.
Артистка опубликовала фото с тремя детьми в Instagram.
"Ребенок - это счастье. Самое ценное богатство в мире - это смех ребенка и его веселые глаза. Каждый появившийся на свет малыш должен чувствовать родительскую заботу и иметь счастливое детство", - написала Динара.
Фото умилило пользователей Сети. Они пожелали счастья дружной семье.
"Сильная, нежная Динара. Становись сильнее с каждым днем", "Красивые и умные детки", "С детьми мир краше", "Какие все красивые", "За лето так подросли", "Такая искренняя улыбка у вас", "Счастья вам", - прокомментировали подписчики.
Ранее Динара Кырыкбаева дала совет разведенным не гнаться за отношениями. Она также рассказала, как одна воспитывает детей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1980861-kakie-vse-krasivye-dinara-kyrykbaeva-umilila-set-snimkom-s-podrosshimi-detmi/