"Какие все красивые": Динара Кырыкбаева растрогала Сеть снимком с подросшими детьми

Динара Кырыкбаева с детьми. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Казахстанская певица Динара Кырыкбаева поделилась теплым семейным снимком в соцсети. Подписчики умилились фото и отметили, что Динара - сильная и нежная мама, передает NUR.KZ.

Артистка опубликовала фото с тремя детьми в Instagram.

"Ребенок - это счастье. Самое ценное богатство в мире - это смех ребенка и его веселые глаза. Каждый появившийся на свет малыш должен чувствовать родительскую заботу и иметь счастливое детство", - написала Динара.

Фото умилило пользователей Сети. Они пожелали счастья дружной семье.

"Сильная, нежная Динара. Становись сильнее с каждым днем", "Красивые и умные детки", "С детьми мир краше", "Какие все красивые", "За лето так подросли", "Такая искренняя улыбка у вас", "Счастья вам", - прокомментировали подписчики.

Ранее Динара Кырыкбаева дала совет разведенным не гнаться за отношениями. Она также рассказала, как одна воспитывает детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1980861-kakie-vse-krasivye-dinara-kyrykbaeva-umilila-set-snimkom-s-podrosshimi-detmi/