"Вы уже не одна": Динара Кырыкбаева дала совет разведенным не гнаться за отношениями

Динара Кырыкбаева. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Певица и вайнер Динара Кырыкбаева высказалась о воспитании детей после развода. Она также выразила сожалению по поводу того, что в обществе очень много разведенных, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Динара пообщалась с подписчиками. Одна из них написала, что в ее детстве маме после развода с отцом было тяжело растить детей самостоятельно.

В ответ блогерша прокомментировала количество разводов в стране.

"К большому сожалению, очень много разведенных! Дети без отца, без мамы! Но в моей ситуации я часто разговариваю с детьми. Всегда говорю, что папа есть и он хороший! Они его любят, помнят. Но так получилось, что мы не смогли жить вместе! Очень хочу, чтобы в стране, в мире были полноценные семьи", - написала она.

Динара Кырыкбаева. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Другая подписчица попросила совета у Динары, как стать счастливой одинокой матери.

"Одинокой? Вы уже не одна, раз вы мама! Радуйтесь, что у вас есть ребенок! Как бы мне иногда ни было бы тяжело, я счастлива, что у меня есть дети. Да, временами, всякое бывает. Займите себя делами. Не гонитесь за отношениями. Аллах вас не оставит одну. Верьте, желайте, просите", - ответила Кырыкбаева.

Динара Кырыкбаева. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Напомним, ранее Динара Кырыкбаева прокомментировала свой развод.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1965212-vy-uzhe-ne-odna-dinara-kyrykbaeva-dala-sovet-razvedennym-ne-gnatsya-za-otnosheniyami/