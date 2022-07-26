"Перевернул весь стол": жена Зангара Нуртаса вспомнила, как прошло их второе свидание

Зангар Нуртас с супругой. Фото: instagram.com/zangaar

Супруга младшего брата певца Кайрата Нуртаса рассказала о том, как к ней относится муж. Она также поведала забавную историю, которая произошла с ними в студенческие годы, передает NUR.KZ.

Супруга Зангара призналась в том, что ее супруг был очень застенчив, когда был студентом.

"Это было наше второе свидание. Мы поужинали и когда Зангар хотел встать из-за стола, он зацепил рукой скатерть и перевернул весь стол.

Мы оплатили штраф за бой посуды, посмеялись от души и он повел меня в университет.

Кстати, тогда он был очень застенчивым. Случись такая ситуация сейчас, он бы поугарал и сторис снял", - рассказала Жибек в Instagram.

Сторис Жибек Кайраткызы. Скриншот: instagram.com/zhibekkairatkyzy

Подписчики также поинтересовались, какие у них с Зангаром отношения.

"Вообще, хорошие. Но сегодня он мне заявил, что, оказывается, он любит меня больше, когда я сплю. Говорит, что очень круто, когда я сплю, молчу и не достаю его", - отшутилась Жибек.

Напомним, этой весной продюсер Гульзира Айдарбекова засватала новую келин. На свадьбу Зангара и Жибек приехала также супруга Кайрата Нуртаса - актриса Жулдыз Абдукаримова. Это порадовало фанатов, которые переживали за отношения Кайрата и Жулдыз из-за слухов о разводе.

Сторис Жибек Кайраткызы. Скриншот: instagram.com/zhibekkairatkyzy

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1980275-perevernul-ves-stol-zhena-zangara-nurtasa-vspomnila-kak-proshlo-ih-vtoroe-svidanie/