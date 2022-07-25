"В сорок лет жизнь только начинается": Семенович высказалась о своей красоте и сексуальности

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

42-летняя певица Анна Семенович затронула тему "для взрослых". Артистка призналась, что интимная жизнь после 40 лет прекрасна. Однако добавила, что своего избранника показывать на намерена, передает NUR.KZ.

В комментарии изданию Prozvezd Анна заявила, что очень нравится себе.

"Я себе нравлюсь и считаю себя очень красивой женщиной. Я считаю, что в сорок лет жизнь только начинается. Не зря такая поговорка была. Так и есть на самом деле. После сорока я перестала запахивать себя. Женщина – это не паханая лошадь", - высказалась артистка.

Семенович не жалуется и на интимную жизнь.

"Секс после сорока есть и он прекрасен!" - заверила Анна.

При этом демонстрировать своего избранника певица отказывается.

"Я всегда скрывала свою личную жизнь от посторонних, и буду продолжать это делать впредь!" – высказалась музыкальная исполнительница.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1980099-v-sorok-let-zhizn-tolko-nachinaetsya-semenovich-vyskazalas-o-svoey-krasote-i-seksualnosti/