"Хороший человек и настоящий мужчина": Анна Семенович о парне, подарившем ей квартиру

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Анна Семенович высказалась о мужчине, подарившем ей квартиру. Она назвала его хорошим человеком и настоящим мужчиной. Певица также призналась, что ей приятно, когда окружающие видят ее душу, а не только лицо и грудь, передает NUR.KZ.

Фанаты спросили Анну в Instagram, как зовут парня, подарившего ей квартиру.

"Хороший человек и настоящий мужчина", - заявила в ответ Семенович.

Story Анны Семенович. Скрин: instagram.com/ann_semenovich

Еще один поклонник Семенович написал, что у нее красивая душа.

"Приятно, что есть мужчины, которые видят мою красивую душу, а не только милое личико и грудь", - прокомментировала его комплимент артистка.

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Подписчики попросили Анну назвать свои сильные и слабые стороны.

"Я очень трудолюбивая, порядочная, добрая и целеустремленная. Часто живу в иллюзиях и не прогибаюсь, хотя иногда надо", - охарактеризовала себя музыкальная исполнительница.

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1978176-horoshiy-chelovek-i-nastoyaschiy-muzhchina-anna-semenovich-o-parne-podarivshem-ey-kvartiru/