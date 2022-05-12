"Считаю себя очень красивой": Семенович открыто рассказала о своих пластических операциях

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Певица Анна Семенович поделилась секретами своей сексуальной фигуры и честно рассказала, какие пластические операции перенесла. Хирурги поработали не только над ее телом, но и над лицом.

В своем интервью изданию "Собеседник" Анна призналась, что дважды в год приезжает в клинику, где проходит различные процедуры: массажи, плаванье в бассейне, отпаривание в банях.

"Такой, знаете, легкий апгрейд за неделю. Это время для себя любимой: без телефона, соцсетей. Там я просто отдыхаю и кайфую от жизни. Стоит такое удовольствие недешево – чуть больше ста тысяч рублей за неделю", - поведала артистка.

Однако секрет ее сексуальной внешности не только в приятных и полезных процедурах.

"У меня было две пластические операции. Я не так давно сделала липосакцию рук. Результатом довольна. Мои руки стали подтянутые, стройные. Эта часть тела всегда была у меня проблемным местом – жировым депо. Липосакция - очень хорошее средство, которое позволяет с этим справиться. Сейчас осталось только поработать над качеством кожи", - раскрыла свои секреты Семенович.

Изменениям подвергся и подбородок звезды, что сделало овал ее лица более очерченным, однако после операции на этом месте остался небольшой шрам.

По словам Анны, ее избранники никогда не имеют ничего против ее пластических операций.

"Мне не важно, что устраивает моего мужчину. Важно, чтобы нравилось мне. Я себе вообще нравлюсь и считаю себя очень красивой женщиной. Я считаю, что в сорок лет жизнь только начинается. Не зря такая поговорка была. Так и есть на самом деле. После сорока я перестала запахивать себя. Женщина – это не паханая лошадь", - заявила певица.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1968995-schitayu-sebya-ochen-krasivoy-semenovich-otkryto-rasskazala-o-svoih-plasticheskih-operatsiyah/