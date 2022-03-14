"Верь мне": Айкын растрогал фанатов нежным признанием в любви молодой жене

Айкын и Жулдыз Омиргали. Фото: instagram.com/aikyn

Казахстанский певец Айкын Толепберген поздравил с днем рождения Жулдыз Омиргали и признался супруге в любви. Фанаты умилились их трогательным отношениям, а некоторые предположили, что артист таким образом заглаживает вину за что-то, передает NUR.KZ.

"Душа моя, с прошедшим днем рождения. Я очень сильно тебя люблю, я всегда рядом. Верь мне, я говорю правду", - написал Айкын в Instagram, добавив хештег "без лишних слов".

На опубликованных Айкыном кадрах певец танцует с женой и поет о любви.

"Спасибо, родной. Конечно же, я тебе верю", - ответила своему супругу Жулдыз.

Растроганные подписчики пожелали счастья влюбленным.

"Самая хорошая девушка, такая аура у нее добрая", "Будьте счастливы, вы это заслужили", "Что за слова, наполненные любовью", "Любви вам вечной", "Песни у вас прекрасные", "Наверное, нет девушки, которая в тебя не влюблена", - отметили фанаты.

Однако не все комментаторы были столь любезны.

"Что он так оправдывается, наверное, между ними что-то произошло", "Первой жене тоже так говорил?", "Айкын, тебе твоя жена не верит?", "Никогда не говори: "Я рядом", "Раньше так сильно его любила, когда он был женат на Асель, теперь уже не так, хотя Жулдыз тоже люблю", "Ой, что прям так умоляешь жену свою", "Накуролесил, видимо", - оставили свои отзывы недовольные.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1960649-ver-mne-aykyn-rastrogal-fanatov-nezhnym-priznaniem-v-lyubvi-molodoy-zhene/