"Как только не переврут обычный юмор": Прохор Шаляпин об интиме с 92-летней женщиной

Прохор Шаляпин и Ольга Сан. Фото: instagram.com/shalyapin_official

Певец Прохор Шаляпин, ставший вдовцом в прошлом году, поделился в соцсети новыми фото со своей подругой. Он заявил, что это его любимая девушка, подчеркнув ее молодой возраст и заверив, что у него не было интима с 92-летней женщиной, как пишут в некоторых СМИ, передает NUR.KZ.

Недавно Прохор стал участником шоу "Злые языки" на RuTube, после чего поползли слухи о том, что певец якобы имел связь с 92-летней женщиной.

Шаляпин отметил, что его юмор "переврали" и опубликовал фотографии с новой возлюбленной в Instagram.

"С моей любимой девушкой Олей. 92 года ей будет только в 2082 году, но чего только не придумают наши СМИ, как только не переврут обычный юмор и выдадут его за чистую монету, лишь бы заголовки пестрили. Не было у меня еще секса с 92-летней. Планирую им заняться в 2082 году!" - сделал заявление Прохор.

Мы писали ранее о том, что девушка Прохора примерила свадебное платье и заинтриговала пользователей Сети. Блондинка также обнажилась для фотосессии и вызвала восторг фанатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1978289-kak-tolko-ne-perevrut-obychnyy-yumor-prohor-shalyapin-ob-intime-s-92-letney-zhenschinoy/