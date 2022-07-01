"Божественно": возлюбленная Прохора Шаляпина обнажилась для фотосессии (18+)

Ольга Сан. Фото: instagram.com/olga_queen.sun

Новая возлюбленная российского певца Прохора Шаляпина опубликовала горячее фото, обнажившись на камеру. Подписчики в соцсети оценили ее смелость и красоту, передает NUR.KZ.

Этой весной вдовец Шаляпин стал открыто появляться на публике в компании белокурой теледивы и актрисы Ольги Сан. С новой возлюбленной он побывал на премьере фильма "Мой папа - вождь".

После Ольга разместила в соцсети фото в свадебном платье, чем вызвала большой интерес подписчиков. А на этот раз блондинка предстала перед пользователями соцсети в пикантном виде.

"Добро пожаловать в мир сказок о волшебстве. Это место, где сбываются мечты. Ты любишь мечтать?" - подписала Ольга фото, опубликованное в Instagram.

Фото в стиле ню вызвало восторг ее поклонников.

"Красиво, нежно", "Божественно", "Само совершенство и божество", "Роскошная", "Супердевушка. Эти фотографии - настоящее искусство", - отреагировали пользователи Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1976554-bozhestvenno-vozlyublennaya-prohora-shalyapina-obnazhilas-dlya-fotosessii-18/