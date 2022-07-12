"Получил такой подарок": Нуртас Адамбай сообщил о рождении дочери

Нуртас Адамбай. Фото: instagram.com/nurtasadambay

Казахстанский продюсер и актер Нуртас Адамбай сообщил подписчикам в соцсети о пополнении в его семье. Нуртас стал отцом во второй раз, передает NUR.KZ.

Продюсер опубликовал в Instagram фотографии из родильного дома и поспешил рассказать, что у него родилась дочь.

"Хвала Аллаху! Сегодня получил такой подарок! Теперь предстоит узнать, что это такое - быть папой дочки", - написал Нуртас.

Сторис Нуртаса Адамбая. Скриншот: instagram.com/nurtasadambay

Счастливый папа поблагодарил всех за поздравления и пожелал всем семьям испытать такую радость. Отметим, что у пары также подрастает сын.

Напомним, в конце прошлого года Адамбай рассказал о воссоединении с семьей. Продюсер и актер также заявил, что больше не будет снимать "Келинку Сабину". Третья часть комедийной франшизы о приключениях забавной Сабины и ее друзей стала завершающей.

Сторис Нуртаса Адамбая. Скриншот: instagram.com/nurtasadambay

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1977982-poluchil-takoy-podarok-nurtas-adambay-soobschil-o-rozhdenii-docheri/