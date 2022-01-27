"У всего должен быть конец": Нуртас Адамбай больше не будет снимать "Келинку Сабину"

Нуртас Адамбай в образе келинки Сабины. Фото: instagram.com/nurtasadambay

Отечественный продюсер и актер Нуртас Адамбай назвал дату выхода "Келинки Сабины-3". Он отметил, что это заключительная часть комедийной франшизы, передает NUR.KZ.

Важное объявление Нуртас Адамбай опубликовал в Instagram.

"Дорогие друзья! Радостная новость от нашей студии Nurtas Pro! 24 февраля на экраны страны выходит долгожданная комедия "Келинка Сабина-3"! Приглашаем всех в кинотеатры!

Хотелось бы отметить, что этим фильмом наша героиня Сабина прощается со своим зрителем и благодарит всех за внимание и любовь! Это решение далось, честно говоря, нелегко, но у всего должен быть свой конец.

Приходите посмотреть заключительную часть приключений келинки Сабины! До встречи в кино!" - написал он (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики обрадовались, что наконец смогут посмотреть долгожданную часть. Из-за пандемии ее премьеру неоднократно переносили.

Однако фанатов опечалило решение продюсера попрощаться с полюбившейся героиней, ведь приключения Сабины были интересны не только казахстанскому зрителю.

"О, неожиданно. Будем скучать", "Сабинка, жалко прощаться, но вы молодец!", "Жду этот фильм с марта позапрошлого года", "Ура, идем на Сабинку", "Обожаю Сабинку", "Я скучала по ней", "Обязательно пойдем! Так ждали долго", "А другие фильмы снимать будете?", "А почему заключительная?", "Вот это поворот", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1953318-u-vsego-dolzhen-byt-konets-nurtas-adambay-bolshe-ne-budet-snimat-kelinku-sabinu/