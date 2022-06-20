Тауекел Мусилим с семьей. Фото: instagram.com/mahonti__

Казахстанский актер Тауекел Мусилим купил квартиру в Турции. Как оказалось, целью его семейной двухнедельной поездки в Аланию стали съемки рекламного ролика, связанного с недвижимостью, передает NUR.KZ.

Ранее Мусилим показал, как отдыхает с женой и сыном в Турции. Там супруги сняли романтическое видео, после которого фанаты назвали их "самой классной парой века".

В своем Instagram Тауекел рассказал, что его путешествие заканчивается, и рассказал, для чего отправился туда. По словам артиста, он стал владельцем недвижимости в Турции.

"Вот и подходит к завершению наш двухнедельный отпуск в Алании. Честно говоря, 16 дней прошли как три дня. Отдыха всегда мало. На самом деле хочу подробнее рассказать, что основная цель этой поездки были съемки рекламного ролика для строительной компании, где я купил квартиру", - пояснил актер.

"Поздравляем. Продолжайте пожинать плоды успехов в вашей работе", "Хороший отдых в кругу хороших людей", "Поздравляю, мы гордимся вами", - поздравили Мусилима поклонники.

Между тем, супруга актера Махаббат на своей странице показала их поездку в другую часть Турции - Каппадокию. Там семья поднялась в воздух на знаменитых воздушных шарах.

"Завораживающее путешествие на высоте 800 метров. Это было невероятно! Подъем в 4 утра. Полет занимает примерно час вашего времени, но этого хватит, чтобы вы успели полюбоваться красотой", - поделилась она впечатлениями с подписчиками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1974763-tauekel-musilim-kupil-kvartiru-v-turtsii/