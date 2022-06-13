"Самая классная пара века": Тауекел Мусилим с женой очаровали соцсети новым видео

Тауекел Мусилим с женой. Фото: instagram.com/mahonti__

Актер Тауекел Мусилим вместе с женой Махаббат и сыном отправился в турецкую Аланию. Там супруги сняли романтическое видео, после которого фанаты назвали их "самой классной парой века", передает NUR.KZ.

Супружеская чета Мусилим решила отправиться на отдых в Аланию, чтобы провести время под жарким солнцем у моря. Там же Тауекел с женой сняли милое видео на фоне турецкого пейзажа, которое затем выложили в Instagram на радость поклонникам.

"Если бы наши звезды так жили. А то разводятся и сходятся. Эти двое живут прекрасной тихой жизнью", "Красивая семья, счастья вам безграничного", "Самая классная пара века", "Очень красивая пара, счастья вам и благополучия вашей семье", "Идеальная семья, дай вам счастья", - растрогались из-за романтичных кадров фанаты.

Махаббат также опубликовала свое фото, после которого подписчики заподозрили ее в новой беременности.

"Добрый день, Махаббат! Вас долго не было в сторисах, по-моему, вы в прекрасном положении", "Тоже думала, почему ее не было в "Инстаграм" так долго", "Красавица", - прокомментировали пользователи соцсети.

Супруга актера отвечать на их предположения не стала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1973800-samaya-klassnaya-para-veka-tauekel-musilim-s-zhenoy-ocharovali-sotsseti-novym-video/