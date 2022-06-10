Тауекел Мусилим порадовал фанатов, записав видео в стиле TikTok с женой и сыном

Тауекел Мусилим с женой и сыном. Кадр из видео: instagram.com/mussilim

Казахстанский актер Тауекел Мусилим в настоящее время отдыхает на берегу Средиземного моря в Турции. Актер с женой и сыном записал шутливое видео, чем умилил Казнет. Пользователи Сети пожелали им отличного отдыха, передает NUR.KZ.

Тауекел Мусилим, отдыхающий с женой и сыном в Аланье, решил не отставать от тренда и записать видео в стиле TikTok. Видео Тауекел разместил в Instagram, а Махаббат сделала репост публикации в своей ленте.

Отметим, что все трое - и сам актер, и его супруга, и маленький сын - запечатлелись на кадрах в соломенных шляпах. Своим солнечным и позитивным настроением они поделились с подписчиками.

Фанаты пожелали звездной паре хорошего отдыха, отметив, что им импонирует их позитивное отношение к жизни. Правда, у пользователей соцсети разделились мнения насчет того, на кого похож маленький Айторе.

"Сынок похож на бабушку", "Круто", "Он похож на мальчика из фильма "В поисках мамы", "Малыш похож на маму", "Ваш ребенок - такой желтенький цыпленок", "Наконец-то с женой публикации", "Жена у вас красивая", "Ой, Айторе, наверное, устал", "Будьте счастливы", "Малой недоволен", "Мощно", "Мальчик - ваша копия", - отметили они.

Напомним, Тауекел Мусилим посвятил трогательные строки своего сыну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1973584-tauekel-musilim-poradoval-fanatov-zapisav-video-v-stile-tiktok-s-zhenoy-i-synom/