"Не смогу ходить": МакSим рассказала о прогнозах врачей после болезни

МакSим. Фото: instagram.com/maksimartist

Певица МакSим, пережившая тяжелую форму COVID-19, но уже вернувшаяся к музыкальным выступлениям, рассказала, какие прогнозы слышала от врачей и как чувствует себя сейчас.

В середине июня прошлого года Макsим госпитализировали с 40% поражения легких. Позже состояние заболевшей COVID-19 артистки ухудшилось, ее ввели в искуственную кому. В сознание она пришла лишь спустя 1,5 месяца. После выхода из больницы МакSим рассказала об остановке сердца во время болезни.

Однако до сих пор находятся люди, которые считают, что все это было придумано ради пиара.

Между тем, по словам МакSим, после выздоровления врачи делали страшные прогнозы о ее здоровье, сообщает "Пятый канал".

"Мне не интересны сплетни и оценки непонятных экспертов, я лучше останусь в тени, нежели яркой, но с негативной репутацией. Действительно, когда только проснулась, были разные прогнозы, в том числе, что не смогу ходить. Но когда очнулась в больнице, подумала: "Господи, я вижу, слышу, я обниму своих детей! Без разницы, в каком я виде, сколько шрамов на теле, это настолько не важные вещи", — вспоминает звезда.

Артистка призналась, что ей очень повезло так быстро восстановиться после комы.

"Даже врачи отмечают, мой внешний вид не говорит о том, что я бывший реанимационный больной. Видимо, повезло с иммунитетом, с генетикой. Внутри я еще остаюсь зеленым человечком, потому что лекарств было очень много, но снаружи, кажется как новенькая!" — заявила МакSим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1973328-ne-smogu-hodit-maksim-rasskazala-o-prognozah-vrachey-posle-bolezni/