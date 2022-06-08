Кайрат Нуртас рассказал, что прилетел с сыном в Европу, где отдыхает его супруга (видео)

Кайрат Нуртас с сыном. Фото: instagram.com/kair_n

Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас отправился вместе с младшим сыном на море. Кайрат отметил, что находится в Черногории, где уже несколько дней отдыхает его супруга Жулдыз Абдукаримова, передает NUR.KZ.

Почти неделю назад Кайрат Нуртас опубликовал в своей ленте фото с Жулдыз, где нежно ее обнимает на фоне огней ночного Алматы. Этим снимком Кайрат поставил точу в затянувшихся слухах об их разводе.

"До встречи в Европе, Жулдыз", - подписал он романтический снимок.

Сразу после этого Жулдыз разместила в своем Instagram фото из Черногории. Обладательница титула "Миссис Вселенная-2020" сообщила своим фанатам, что будет здесь десять дней.

Теперь же Кайрат показал кадры отдыха у моря, куда он отправился вместе с младшим сыном Ханом. Артист восхитился красотой природы, разместив видео в сторис своего Instagram.

Вместе с Ханом они успели с ветерком прокатиться на водном скутере. А вечером Кайрат с сыном пошли на прогулку. Пока ребенок весело прыгал на батуте, отец записал новое видео.

"Вот присматриваю за ребенком в Черногории. Нет ни одного казаха. Отдыхаю, никого не знаю. Оказывается, казахи есть, снялся на фото с ними. Приветствую, Актобе", - рассказал Кайрат.

Напомним, охране пришлось закрывать Кайрата Нуртаса от фанатов на сцене в Павлодаре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1973086-kayrat-nurtas-rasskazal-chto-priletel-s-synom-v-evropu-gde-otdyhaet-ego-supruga-video/