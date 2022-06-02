"Я так ждала это фото": Кайрат Нуртас поставил точку в слухах о разводе одним снимком
Опубликовано:
Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова, похоже, решили поставить точку в непрекращающихся слухах об их расставании. Певец опубликовал фото, на котором обнимает супругу, а также видео их совместной прогулки, передает NUR.KZ.
Нежный кадр, на котором Кайрат держит в объятьях свою благоверную, был опубликован в его Instagram.
"Желаем спокойной ночи", - просто написал артист.
Снимок, от которого веет спокойствием и тихим счастьем, очень обрадовал фанатов пары.
"Я так ждала это фото", "Теперь спрячьте ее и не показывайте", "Я так обрадовалась! Будьте счастливы", "Будьте вместе навсегда", "Какое счастье видеть вас вместе", "Мы желаем вам только счастья! Пусть ваша пара никогда не расстанется", "Желаю счастья в двух мирах", - принялись писать они.
Кроме того, Нуртас выложил видео, на котором они с Жулдыз прогуливаются, держась за руки.
"Быть счастливыми вместе", - гласит надпись на видео.
"Будьте счастливы с Жулдыз. Я только вижу Жулдыз рядом с вами. Счастья вам огромного, Кайрат ага", "Как я рада за вас. Счастья, мои любимые, вы лучшие", - пожелали им поклонники.
Напомним, ранее Кайрат Нуртас опубликовал романтическое видео с женой, но некоторые фанаты решили, что это архивные кадры.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1972132-ya-tak-zhdala-eto-foto-obnimayuschiy-zhenu-kayrat-nurtas-obradoval-fanatov/