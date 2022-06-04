"Дикари": охране пришлось закрывать Кайрата Нуртаса от фанатов на сцене в Павлодаре (видео)

Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/mypavlodar

Кайрат Нуртас выступил в качестве хедлайнера на сцене Ertis Promenade на набережной Павлодара. Праздник организовали в честь дня государственных символов, а также открыли летний сезон выступлений, ставших уже традиционными для жителей города. На празднике фанаты не смогли спокойно остаться за ограждением, а попытались прорваться на сцену к певцу, передает корреспондент NUR.KZ.

В пресс-службе акима Павлодарской области рассказали, концерт на сцене Ertis Promenade прошел в Павлодаре 3 июня. Выступили артисты филармонии имени Исы Байзакова, Ибрагим Ескедир, а вот хедлайнерами стали рэпер Kalifarniya и Кайрат Нуртас. На выступлении последнего зрители попытались прорваться на сцену, чтобы дотронутся до певца. В Сети появилось видео инцидента. В комментариях казахстанцы осудили поведение фанатов певца.

"Дикари", "Было от кого фанатеть", "Да, там парни выбегали к нему, ужас", "С мальчишками что-то не того что-ли, ладно бы девчонки", "Было бы кого слушать", "Дикий народ, не позорьте павлодарцев", - пишут пользователи сети под видео, опубликованном в Instagram.

Кайрата Нуртаса на сцене окружили охранники, которые смогли разогнать фанатов. Причем за некоторыми пришлось даже бегать по всей концертной площадке. Видео заканчивается тем, что сотрудники выстроились стеной перед певцом, защищая его. К слову, на набережную Павлодара на концерт собрались тысячи горожан.

В Павлодаре открытие сезона "Ertis Promenade" посвятили 30-летию государственных символов Казахстана.

Стоит отметить, на сцене под открытым небом в Павлодаре до пандемии на протяжении нескольких лет выступали казахстанские, российские и зарубежные звезды. Не обходилось и без конфузов. К примеру, после одного из таких выступлений в 2018 году фанаты атаковали кортеж Димы Билана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1972524-dikari-ohrane-prishlos-zakryvat-kayrata-nurtasa-ot-fanatov-na-stsene-v-pavlodare-video/